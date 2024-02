"Die Bachelors": RTL-Mikrofone zeichnen geheime Läster-Attacken auf

Nun hat auch Sebastian Klaus nachgezogen und es kam zu den ersten Küssen. Für einen großen Eklat sorgte seine Favoritin Larissa. Die Kandidatin dachte, sie sei nicht zu hören und schoss los mit heftigen Läster-Attacken. Muss sie sich deswegen von den "Bachelors" verabschieden?

Tränen, Küsse und eine Lästerattacke aus dem Hinterhalt: In der vierten Folge von "Die Bachelors" (mittwochs, 20.15 Uhr, RTL) geht es ordentlich zur Sache. Los geht es mit einem Beach-Date, zu dem Dennis Gries und Sebastian einige Frauen einladen. Doch die Stimmung zwischen Leonie und den anderen Single-Ladys ist frostig. Kim beschwert sich: "Du klebst Sebastian ganz schön am Ar..." Zu viel für die Brautstylistin, die in der Villa ohnehin einen schweren Stand hat, seit Sebastian sie als Erste zum Einzeldate eingeladen hat. "Ich kann nicht mehr!", weint sie sich bei Selin aus.

Es wird geknutscht Doch nicht Sebastian, sondern Dennis eilt zu Leonie, um sie zu trösten. Laura S. verdreht genervt die Augen: "Man kann's auch übertreiben, Digger – Sendezeit!", unterstellt sie Leonie Kalkül. Sebastian wirkt seltsam unbeteiligt: "Das ist wahnsinnig schwierig, das objektiv zu beurteilen. Wenn es eine Kleinigkeit wäre, fände ich es erst mal merkwürdig, gleich in Tränen auszubrechen", distanziert er sich. Bessere Laune haben die anderen Frauen in der Villa: Sie feiern eine wilde Party und tauschen dabei mangels "Bachelors" einfach untereinander Küsse aus.

Geknutscht wird auch beim Einzeldate von Dennis mit Content Managerin Nadia (26). Die stirbt erst 1000 Tode beim Action-Date auf einem Free-Fall-Tower, kann sich danach aber im Spa entspannen. "Wir hatten einfach beide ziemlich Lust aufeinander", grinst Dennis. Nadia will nach dem Körperkontakt so bahnbrechend wichtige Dinge wissen wie: "Was ist dein Lieblingsobst?" Ihres sei ja Bananen, lächelt sie. Dennis: "Alter Schwede! Das ist noch sehr stark auf der Lustebene bisher."

Kandidatin verwirrt den Bachelor Auch Sebastian wagt sich aus seiner Komfortzone heraus: Mit Versicherungskauffrau Larissa verbringt er eine spektakuläre Date-Night im Planetarium. An einem Seil werden sie über die Kuppel in den Nachthimmel gezogen: "Es hätte keinen perfekteren Moment gegeben für den ersten Kuss als den", ist Larissa happy. Auch Sebastian schwärmt von "dem richtigen Moment und der richtigen Frau". Der "Bachelor" verrät der 31-Jährigen, dass er sie schon in der letzten Nacht der Rosen küssen wollte: "Das ist ein Gefühl, was ich lange nicht mehr so hatte!"

In der Nacht der Rosen stutzt Sebastian, als Leonie Andeutungen macht, dass nicht alle Frauen in der Villa ernste Absichten hätten. Sie nennt jedoch keine Namen. "Du bist smart genug, das selbst herauszufinden", verwirrt sie den Bachelor. Der 35-Jährige vermutet allerdings, dass Leonie sich damit nur selbst ins gute Licht stellen will: "Es wirkt so, als wenn sie sich einfach gerne sehr präsent darstellen möchte und ich alle anderen einfach vergessen soll", argwöhnt er.

Larissas Lästereien Vor der Kamera enthüllt Leonie dann, wem sie ein falsches Spiel unterstellt: Es ist ausgerechnet Larissa – die Frau, die Sebastian gerade erst geküsst hat und von der er so begeistert ist. Die Blondine rede in der Gruppe ganz anders als mit Sebastian und habe auch gesagt, dass sie Dennis kennenlernen wolle, behauptet Leonie: "Wenn so was nicht mal 24 Stunden nach einem Kuss gesagt wird, ist das fragwürdig."

Dennis spricht Larissa in der Nacht der Rosen auch an, was bei ihr so jedoch gar nicht gut ankommt. "Alter, hat der Dennis mich da gerade angeflirtet? Der hat mich vorher schon die ganze Zeit so angegafft", lästert sie mit Laura S., als sie denkt, man kann sie nicht hören.

Die bestätigt, dass sie wohl in Dennis' Beuteschema passe: "Ich glaube, der steht auf groß und blond." Larissa geht an die Wand: "Pech gehabt! Der fordert mich heraus. Dem will ich so richtig sein Ego klein trampeln", zieht sie über den 30-Jährigen her. Ihre Hoffnung, dass niemand ihre Lästerattacke mitbekommen hat, erfüllt sich jedoch nicht.

Auch in dieser Nacht der Rosen müssen zwei Single-Frauen nach Hause: Brenda aus Wien bekommt keine Rose von Dennis und auch für Lavinia ist die Reise schon vorbei.