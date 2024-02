Wiener Opernball 2024: Priscilla Presley tanzt mit Richard Lugner

Ex-Frau von Elvis Presley freut sich auf den Wien-Besuch

Bei einer Pressekonferenz in seinem Einkaufszentrum "Lugner City" gab der 91-Jährige zunächst einige vage Hinweise. Der erste Mann der Dame sei ein "sehr bekannter Sänger" gewesen, den sie "früh kennengelernt und dann geheiratet hat", teaserte Lugner an. Zudem sei seine Begleitung "in New York, in Brooklyn geboren". Danach zeigte er stolz die Grußbotschaft von seiner Begleitung, bei der es sich um Priscilla Presley handelt.