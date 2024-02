Grünen-Politikerin Dröge lobt Ampel für Klima-Ergebnisse: "Eine enorme Leistung in schwierigen Zeiten"

Grünen-Politikerin Katharina Dröge war am Dienstagmorgen im ZDF-"moma" zugeschaltet. Lobende Worte fand die Fraktionsvorsitzende dabei für die Ergebnisse der Ampel-Regierung, die "Klima-Lücke" zu schließen. Harte Kritik übte Dröge an der Union. Diese hätten durch ihre Klimapolitik das Weiterkommen in dem Bereich geschadet.

Der Klimabeirat warnt, die EU müsse mehr tun, erinnerte Sirin. Stattdessen sehe man "Landwirte, die europaweit auf die Barrikaden gehen", weil sie nicht mitgenommen würden – und daraufhin würden Regeln wieder aufgeweicht. "Es ist tatsächlich so, dass wir in den letzten Jahren viel zu lange gewartet haben, um eine sozial-verträgliche Klima-Politik zu machen", entgegnete die Grünen-Politikerin und prangerte diesbezüglich die Vorgängerregierung an: "Da ist die CDU in Deutschland in der Hauptverantwortung."