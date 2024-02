Heftiger Vorwurf von CDU-Politiker Linnemann: "AfD wird gewählt, weil Scholz "keine Führung übernimmt"

Auch an diesem Wochenende sind bundesweit wieder Zehntausende Menschen aus Protest gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Die Demonstrationen würden in den CDU-Ortsverbänden "sehr, sehr positiv" aufgenommen, sagte nun CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann im ZDF-"Morgenmagazin".

Linnemann fordert, Folgen des AfD-Kurses stärker zu benennen

"Ich glaube, dass das ein starkes Zeichen ist, sich gegen Hetze auszusprechen", erklärte er. Nun sei es an der Zeit, sich auch in der Politik stärker gegen die Inhalte der AfD zu stellen. "Das ist auch meine Aufgabe, deshalb bin ich gewählt", fügte Linnemann hinzu. "Wir müssen in Zukunft stärker die AfD inhaltlich stellen. Die AfD möchte am Ende des Tages eine Abstimmung in Deutschland, dass Deutschland aus der EU austritt", erklärte der 46-Jährige. "Für den Mittelstand, für die Wirtschaft, für die Bürgerinnen und Bürger" würde dies "Abgrund und Wohlstandsverluste" bedeuten, stellte Linnemann klar: "Das müssen wir deutlich machen, stärker als in der Vergangenheit."