"First Dates Hotel": Kritik zu den neuen Folgen der Dating-Show mit Roland Trettl

Willkommen im Hotel der Rendezvous. Roland Trettl sucht in Spanien nach dem passenden Partner oder Partnerin für seine Singles. Haben die Teilnehmer nach einem gemeinamen Dinner Lust auf ein zweites Date?

"First Dates Hotel" Datingshow • 05.02.2024 • 20:15 Uhr

Die Koffer sind gepackt und die Herzen geöffnet: Die Kandidaten begeben sich in acht neuen Folgen auf die Suche nach ihrer großen Liebe. Dafür checken sie bei Gastgeber Roland Trettl (51) und seinem Team ins "First Dates Hotel" ein – auch in Staffel fünf des quotenstarken Formats auf Mallorca. Bei Blind Dates unter der Sonne Spaniens sollen sich die Singles Janine (29) und Simon (30), Virginia (32) und Vincenzo (34), Sylvia (53) und Jürgen (62) und Kathrin (37) und Marco (49) besser kennenlernen. Zu guter Letzt checkt auch noch Stephan (35) ein ...

Lust auf ein zweites Date? Ob es neben dem ersten Dinner noch zu weiteren Rendezvous kommt, liegt ganz bei den Teilnehmenden des Primetime-Spin-offs der erfolgreichen VOX-Datingshow "First Dates – ein Tisch für zwei" (wochentags, 18.00 Uhr). Der Aufenthalt im Hotel kann immer verlängert werden ... Auch eine zweite Chance zum Dinner mit einem der anderen Single-Gäste ist nicht ausgeschlossen, sollte der Funke beim ersten Versuch nicht übergesprungen sein. Vieles möglich also im "First Dates Hotel".

Die Möglichkeiten eines Hotels Der Ableger folgt einem simplen Grundgedanken: "Der Unterschied zwischen Restaurant und Hotel ist, dass man sich in einem Restaurant ein bis drei Stunden befindet und in einem Hotel im Idealfall auch mal viel länger", erklärt Trettl. Man habe außerdem viel mehr Möglichkeiten, auch in einer großen Hotellandschaft, außerhalb des Restaurants, Menschen kennenzulernen. Er vermutet: "Möglicherweise verliebt man sich schon, bevor man das erste Date im Restaurant hat."

