Dschungelcamp Tag 15: Drama ums Kamelfleisch - Fabio Knez reicht's.

Leyla und Mike kommen sich näher

Bei Leyla und Mike wird es – abseits davon - romantisch. Ob bei der zweiten Nachtwache oder im Weiher, die beiden genießen ihr Zusammensein ohne Kim im Camp sichtlich. "Wir haben jetzt nur Dancing, Pool-Dancing gemacht, ohne Dirty", so Mike im Dschungeltelefon. "Ich bin voll gerne bei Leyla in der Nähe. Ich mag ihren Charakter, ihr Körper ist auch top“, schwärmte er nach dem gemeinsamen Planschen. Eines beschäftigte ihn dann aber doch und zwar, warum Twenty4Tim Leyla geküsst hat. „Aus Spaß“, betonte sie. Schließlich stehe Tim doch gar nicht auf Frauen. Mike ist sich da aber nicht so sicher: „Der hat mir gesagt, dass er schon lange keine mehr so gut fand, wie dich!“ „Das ist ja ein Kompliment“, entgegnete Leyla und betonte, dass ihr Interesse sowieso nur bei Mike liegen würde.