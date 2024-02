"Donna Leon – Ewige Jugend": Kritik zum 25. Fall von Commissario Brunetti (Uwe Kockisch)

Nach einem Übergriff überlebt die 15-jährige Manuela. Ihr Gehirn wurde allerdings so schwer geschädigt, dass sie immer auf dem Stand eines Kindes bleiben wird. Doch der Anschlag galt gar nicht dem Teenager. Commissario Brunetti ( Uwe Kockisch ) ermittelt.

Darum geht es

Mit dem Teaser des 25. Falles für Commissario Brunetti hat man dem Publikum einen zweifelhaften Gefallen getan. Früh wird in "Ewige Jugend" (Erstausstrahlung 2019) deutlich, dass jemand einen fast tödlichen Anschlag auf die 15-jährige Manuela, Nichte der schwerreichen Contessa Lando-Continui (Hildegard Schmahl), verübte. Manuela, beherzt und mitreißend von Nadja Bobyleva gespielt, hat den Anschlag, bei dem sie in einen Kanal gestoßen und dann nur in letzter Sekunde gerettet wird, zwar überlebt.