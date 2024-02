Das waren die denkwürdigsten "Dschungelcamp"-Teilnehmer aller Zeiten!

Dass "Dschungelcamp"-Teilnehmer oft eigenwillig sind, ist kein Geheimnis. Wir stellen euch die Kandidaten vor, die uns mit ihrer besonderen Art im Gedächtnis geblieben sind.

Desirée Nick Désirée Nick ist nicht auf den Mund gefallen - auch im Dschungel (2004) hielt die ehemalige Kabarettistin mit ihrer Meinung nicht hinter dem Zaun. Legendär ist ihre minutenlange Schrei-Tirade mit ihren Mitstreitern Willi Herren und Isabel Varell. Besonders bei Herren lagen die Nerven dank der scharfzüngigen Nick blank: Der Schauspieler bettelte das Publikum an, Frau Nick nicht zur Dschungelkönigin zu wählen. Gewonnen hat am Ende: Désirée Nick.

Sarah Knappik Mit "My air was away!" und anderen literarischen Weisheiten versorgte Sarah Knappik 2011 die Dschungel-Bewohner. Das Model machte sich mit ihrer nervigen Art nicht sonderlich beliebt bei ihren Mitstreitern und spätestens seit ihrer "Vegetarier-Lüge" war sie bei manchen unten durch. Jahre später gab Knappik in einem Interview zu, was die übrigen Kandidaten und die Zuschauer schon damals vermuteten: "Ich wollte einfach nie irgendwelche Penisse, Eier oder Hoden essen. Deswegen habe ich gesagt, ich bin Vegetarier. Das tut ja auch keinem weh."

Rainer Langhans Mit diesem Einzug hatte wohl wirklich keiner gerechnet: In der 5. Staffel (2011) zog mit Rainer Langhans eine echte 68er-Legende ins Camp. Und dass, obwohl der Ex-Kommunarde das Leid der Tiere in der Sendung verurteilte. Da hat die Kommunen-Nostalgie wohl doch überwogen.

Raven Die Überzeugung telepathische Kommunikationsfähigkeiten mit Raben zuhaben, befördert einen definitiv in den Olymp der verrücktesten Teilnehmer der Dschungelcamp-Historie (2012). Doch auch sonst fiel der Schweizer in der australischen Wildnis auf. Mit regelmäßigen Wutausbrüchen kam der „Raben-Vater“ nicht mehr ganz so zauberhaft rüber. Endgültig ausgezaubert hatte es sich dann, als der Mystery-Magier das Publikum anflehte, ihn aus dem Camp zu wählen. Die Zuschauer erbarmten sich schließlich und Raven durfte zurück zu seinen Vögeln fliegen.

Micaela Schäfer So ein Dschungel ist kein Grund, sein Styling zu vernachlässigen! Micaela Schäfer hat wohl die nackigste Dschungelprüfung in der Geschichte von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (2012) absolviert: In einem roten String im Borat-Style marschierte Deutschlands wohl berühmtestes Nacktmodel selbstbewusst und zum Entsetzen der übrigen Camp-Bewohner in die nächste Sterne-Challenge. Hoffentlich sind da mal keine Käfer an unangenehme Stellen gekrabbelt…

Georgina Fleur Georgina Fleur hat in der siebten Staffel (2013) nicht nur durch ihren ewigen Zickenkrieg mit Fiona Erdmann für ordentlich Action im Camp gesorgt: Durch ihre eher bescheidene Motivation bei den Dschungelprüfungen wurde sie von den Zuschauern immer wieder für genau diese ausgewählt. Ganze sieben Mal musste das Reality-Sternchen in die Prüfungen.

Olivia Jones Die fabelhafte Olivia Jones sorgte im 'Dschungelcamp' (2013) für den nötigen Glamour. Mit ihrem einzigartigen Stil und ihrer schillernden Persönlichkeit meisterte sie die Dschungelprüfungen mit Bravour. Die Diva eroberte zu Recht die Dschungelkrone und bleibt als würdige Siegerin in Erinnerung.

Klaus Baumgart In der siebten Staffel (2013) zog Klaus Baumgart blank: Der Schlagersänger bückte sich unten ohne mit dem Allerwertesten gen Kamera und sorgte für Entsetzen und Gelächter bei den übrigen Teilnehmern. "Das ist wie ein Unfall – man muss immer hingucken", kommentierte Iris Klein die Aussicht.

Joey Heindle Joey Heindle, der Sonnenschein im „Dschungelcamp“ (2013) der siebten Staffel hat nicht nur die Dschungelprüfungen gemeistert, sondern auch die Herzen der Zuschauer im Sturm erobert. Mit 19 Jahren wurde er zum jüngsten Dschungelkönig gekrönt – eine Leistung, die selbst die Kängurus zum Staunen brachte.

Winfried Glatzeder So etwas gab es vorher noch nie! Handgreiflichkeiten unter den Dschungelbewohnern (2014) in Staffel 8: Als das österreichische Model Larissa Marolt einen Krokodilfuß anfasst und sich angeekelt die Finger an Winfried Glatzeders Hemd abwischt rastet dieser aus und schlägt das Model auf den Arm. Marolt entschuldigt sich und gibt später zu: „Ich hab‘ gedacht, der schlägt mich jetzt nieder!“

Michael Wendler Rein-Raus-Chaos bei Michael Wendler: Der "Egal"-Sänger hielt es ganze fünf Tage im Camp (2014) aus, bevor er freiwillig den legendären Satz zum Abbruch rief. Er hat sich nicht so wohlgefühlt mit den ganzen Keimen vor Ort. Kurz nach seinem Auszug wollte der Schlagersänger jedoch wieder rein - erfuhr aber eine Abfuhr von RTL. Auf das Hin und Her hatte, außer dem Wendler, dann wohl doch keiner so richtig Lust...

Larissa Marolt Keine ist so oft gestolpert wie sie: So sehr Model Larissa Marolt die Zuschauer mit ihrer tollpatschigen und flippigen Art auch unterhielt (2014), umso nerviger empfanden es einige ihre Mitbewohner. Selbst Camp-Freundin Melanie Müller gab zu: „Du hast natürlich schon eine nervige Ader“. Entsprechend oft wurde die Österreicherin auch in die Prüfungen gewählt.

Julian F. M. Stoeckel "Einer der Style-Experten im Dschungel (2014) war Julian F. M. Stoeckel. Er war zwar nicht lange dabei, hatte aber mächtig Ärger mit den anderen Bewohnern. Der Stress war so groß, dass es Auswirkungen auf seine Verdauung hatte, weil er nicht mal auf dem stillen Örtchen seine Ruhe hatte. Hoffentlich konnte er nach der Show wieder wie gewohnt seinen Geschäften nachgehen.“

Walter Freiwald Vom Teleshopping-Moderator über das Dschungelcamp (2015) direkt ins Schloss Bellevue: Walter Freiwald wollte nicht nur im australischen Dschungel für Stimmung sorgen. Der Moderator verkündete in der neunten Staffel, dass er sich in der Vergangenheit als Bundespräsident beworben hatte und er aufgrund seiner "Aura, Ausstrahlung und Rhetorik" durchaus für den Job geeignet sei. Auf die Nachfrage, ob er politisch engagiert sei, antwortete der mittlerweile verstorbene Entertainer mit "Nö".

Helena Fürst "Fürstin der Finsternis" und "Höllena" sind nur einige der Spitznamen, welche Helena Fürst von den Zuschauern von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (2016) gekriegt hat. Durch ihre giftige Art und ihre ständigen Streitereien mit Ex-Fußballprofi Thorsten Legat war die "Kämpferin aus Leidenschaft" schnell der Buhmann der zehnten Staffel.

Thorsten Legat „Kasalla!“ – Der Ex-Bundesliga Kicker Thorsten Legat war trotz seiner ständigen Streitereien mit Helena Fürst absoluter Publikumsliebling. Starke Sprüche und ein Magen aus Stahl machten ihn zu einem herausragenden Teilnehmer. Die Krone des Dschungelkönigs blieb ihm verwehrt, aber der Auftritt in der Show (2016) war der Beginn für seine Karriere als Kandidat in zahlreichen weiteren TV-Formaten.

Sophia Wollersheim Sophia Wollersheim, wurde als Zweitplatzierte die inoffizielle Dschungelprinzessin im Jahr 2016. Besonders beliebt war sie aber bei den anderen Kandidaten nicht, obwohl sie alle Dschungelprüfungen tapfer absolvierte. Vielleicht war es der Neid der anderen Teilnehmer auf ihren Erfolg. Ob es da ein Zufall war, dass ihr Liebster Bert Wollersheim sie mit einer Stretch-Limousine vom Flughafen abholte?

Gisele Oppermann Gisele Oppermann dürfte vielen TV-Hasen noch als sensibles Model bei Germany’s Next Top Model bekannt sein. Auch im Dschungel (2019) machte sie ihrem Ruf mit viel Gekreische, Gequietsche und einigen Tränen alle Ehre. Es ist ja auch nicht leicht im Dschungel!