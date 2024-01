"Kiez & Knete – Unterwegs mit Aminata Belli": Kritik zur ZDF-Reportage über Armut und Reichtum

Hier treffen Welten aufeinander: die einen schwelgen im Luxus, die anderen müssen jeden Cent umdrehen. Aminata Belli reist in ihrer Reportage durch Deutschland und spricht mit Menschen, die von Armut betroffen sind und mit Superreichen.

Kiez & Knete – Unterwegs mit Aminata Belli Dokumentation • 01.02.2024 • 01:30 Uhr

Warum kämpfen viele deutsche Städte mit Kinderarmut? Wie ist es, zwischen Ferrari und Schampus zu leben? Und warum ist die Kluft zwischen Arm und Reich manchmal so groß? Diesen Fragen geht Moderatorin Aminata Belli in ihrer Reportagen-Reihe "Kiez & Knete – Unterwegs mit Aminata Belli" auf den Grund. Hierfür reist die 31-Jährige quer durch das Land und trifft sich dabei mit Protagonisten, die aus zwei verschiedenen Welten stammen, sie spricht mit den Reichen und mit den Armutsbetroffenen.

Unterwegs im Kiez So wie in der Folge "Armes, reiches Wiesbaden". In der hessischen Landstadt lässt man sich von zahlreichen Luxusgeschäften, teuren Sportwägen und dem großen Casino gerne blenden. Denn gleich nach Offenbach hat Wiesbaden die höchste Kinderarmutsquote in Hessen.

In einem Wiesbadener Viertel, was auch "Klein-Istanbul" genannt wird, trifft sich Belli mit Ali. Mit der Reporterin spricht er über seine schwierige Jugend. Er zeigt ihr sein Viertel, wo jedes zweite Kind von Armut betroffen ist. Durch Spielzeugspenden für das Kinderzentrum Wellritzhof möchte er den Kindern unter die Arme greifen.

Die Lage in Hamburg In der gleichen Episode wird auch auf die andere Seite geblendet: Christian und Stephanie Rother haben von Christians Großeltern ein großes Vermögen geerbt. An Geld mangelt es ihnen nicht, zudem führen sie eine Galerie in zweiter Generation. Doch was heißt es eigentlich, reich zu sein? Ist der Reichtum womöglich mehr Fluch als Segen für die Familie?

Tiefe Eindrücke sammelt Belli auch in "Armes, reiches Hamburg" (Mittwoch, 31. Januar, 02.20 Uhr). Zwischen Hafen und Reeperbahn erkundet die 31-Jährige den angespannten Wohnungsmarkt der Stadt. Auch hier wird deutlich, wie sehr die Kluft zwischen Arm und Reich auseinandergeht. In dieser Episode trifft sie sich unter anderem mit Familien in Luxus-Wohnungen und einem Rapper im Stadtviertel Sankt Georg.

Alle Folgen der nachdenklich machenden Reportagen-Reihe sind in der ZDFmediathek abrufbar.

Kiez & Knete – Unterwegs mit Aminata Belli – Mi. 31.01. – ZDF: 01.30 Uhr