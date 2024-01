"Promi First Dates": Roland Trettl küsst plötzlich den Barkeeper

Eigentlich ist Roland Trettl dafür da, seine prominenten Gäste bei ihren Dates zu unterstützen. Doch plötzlich küsste der Moderator seinen Barkeeper. Ob es bei den Verabredungen von "Unter uns"-Star Lars Steinhöfel, Jutta Speidel, Tina Ruland und Mariella Ahrens, Influencerin Nicoletta und Comedian Tan Çaglar auch so körperlich wurde?

Einsame Promi-Herzen suchen nach einem Partner Wollen wir alle nur geliebt werden. Das weiß auch Moderator Roland Trettl. Deshalb verkuppelt der Starkoch ab kommender Woche (Montag, 5. Februar, 20.15 Uhr, acht Folgen bei VOX) auch in der fünften Staffel von "First Dates Hotel" Singles, die keine mehr sein wollen. Und wie schon im letzten Jahr gibt es vorab ein Special, das einsame Promi-Herzen mit Normalo-Dates an einen Tisch bringt. Ganz klar spielt beim Südtiroler die Liebe die Hauptrolle. Knutschen wird im Staffel-Prolog jedoch nur einer: Trettl selbst.

Da Trettl neugierig ist, wie sich der schwule "Unter uns"-Schauspieler Lars Steinhöfel wohl fühlen mag, wenn er für Filmszenen Frauen küsst, testet er das Prinzip in sozusagen umgekehrter Richtung aus und küsst Barkeeper Nic Shanker wenige – handgestoppte – Millisekunden lang. Nicht nur aufgrund von Trettls "stacheligen Haaren auf der Oberlippe" ist der Kuss für beide unangenehm. Diagnose von Steinhöfel: "Vielleicht warst du zu verkopft!" So sollte in der Tat niemand an ein Date rangehen.

Tina Rulands hätte lieber "alternder Surferboy" gedatet Hätte das nur Tina Rulands Date gewusst! Während die 56-jährige Schauspielerin sichtlich ihren Spaß daran hat, sich bei Roland Trettl warmzuflirten, zeigt Rulands Date, auch ein Roland, wenig Flirttalent. Der Businesscoach hätte sich wohl vorher selbst coachen sollen, wie man einem Promi entgegentritt.

Denn nicht der Promi ist wichtig, sondern der Mensch, der dahintersteckt. Seine Ex-Frau und Anti-Aging-Produkte ins Spiel zu bringen, machen Date-Rolands Versuche, die "Manta, Manta"-Schauspielerin für sich zu gewinnen, auch nicht besser. Ruland ist enttäuscht. Ein "alternder Surferboy" wäre ihr lieber gewesen. Der wäre sicher auch entspannter gewesen.

So verlief das Date für Jutta Speidel Ganz anders ist Jutta Speidels Datingpartner Franz aufgelegt. "Wow! Knaller!", sind die ersten Worte, welche die Schauspielerin von ihrem Date zu hören bekommt. Die 69-Jährige kennt er zwar als Fernsehlady, lässt sich aber nichts anmerken und springt gleich zum "Du" über. Speidel geht das ein bisschen zu schnell. Auch in puncto Hobbys kommen sie nicht zusammen. Sie fährt Ski, er liebt den Ballsport. Trotz anfänglicher Barrieren sind sie sich sympathisch.

Der Name Franz trügt indes. Der 65-jährige Diplomverwaltungswirt kommt nicht aus Bayern, sondern wohnt in Gummersbach in Nordrhein-Westfalen. Schade, denn Speidel hätte mit einem bayerischen Franz wohl öfter etwas unternommen. So aber trennen die beiden 500 Kilometer. Zu viel für die Liebe?

Tan Çaglars plaudert einfach drauf los Von Anfang an ist Comedian Tan Çaglar der perfekte Verkäufer seiner Ich-Marke. Anders als Date-Roland (zu verkrampft) und Date-Franz (anfangs zu forsch) ist Çaglar einfach er selbst und plaudert gewagt drauflos. So erfährt die 32-jährige Psychologin und Fitnesstrainerin Leonie als Erstes, dass er einen Mann geküsst hat. Sie sieht's gelassen.

Zur Belohnung darf Leonie seinen Beruf raten und trifft vermeintlich ins Schwarze: "Vertrieb!" Der Beruf ist zwar falsch, aber der Humor stimmt, und das zählt. Dass Çaglar als Stand-up-Comedian im Rollstuhl arbeitet, verwundert Leonie nicht weiter. Und dass die beiden vergessen, den Nachtisch zu bestellen, ist ein sehr gutes Zeichen.

Nicolette verteilt einen Korb Chic im kleinen Schwarzen erscheint Influencerin Nicolette Fountaris zum Date und fällt dem 46-jährigen Sascha mit "einem sehr schönen Lächeln" sofort positiv auf. Sie tauschen Komplimente aus, die 35-Jährige freut sich über das "soziale Tierchen". Nach potenziell großer Liebe klingt das nur bedingt.

Sascha versucht zwar noch, die Koblenzerin mit Schneekugel und Schlüsselanhänger in Herzchenform für sich zu gewinnen, aber er bekommt von der "Dirty Donnerstag"-Moderatorin nur die volle Punktzahl als Gentleman und Super-Date. Nicolette gibt ihm einen Korb und zieht weiter.

Mariella Arens verschweigt lange ihren Beruf Mit schmachtendem Blick wartet der 45-jährige Marc, Kreativdirektor im Gastronomiebereich, auf Schauspielerin (Rosamunde Pilcher, "Familie Dr. Kleist") und Ex-Dschungelcamperin Mariella Ahrens. Dass der Wiesbadener sein Date irgendwoher zu kennen glaubt, obwohl Ahrens fast noch nie in Wiesbaden war, macht ihn nicht stutzig. Die 54-Jährige offenbart ihm ihren Beruf sehr spät.

Beide sprechen über ihre Kinder und fühlen sich in ihrer Elternrolle sichtlich wohl, vielleicht ein bisschen zu wohl, denn den Datingpart überspringen sie ganz und wollen freundschaftlich verbunden bleiben.

Flirty und locker begegnen sich "Unter uns"-Star Lars Steinhöfel alias Ingo "Easy" Winter und der 34-jährige IT-Berater Tim. Die Chancen stehen hoch, dass der 37-Jährige nicht nur zu Tims 35. Geburtstag eingeladen wird. Was beginnt wie Steinhöfels persönliche Soap-Romanze, verwässert nach der Sendung jedoch schnell. Aber das sollen bisweilen ja auch Soap-Drehbücher an sich haben.