"Oderbruch"-Star Karoline Schuch über krasse Szenenbilder und Albträume

Mit der ARD-Soap "Verbotene Liebe" gelang Karoline Schuch um die Jahrtausendwende der Durchbruch. Inzwischen ist die Zeit der seichten Stoffe für die 42-Jährige aber vorbei: In "Die zweite Welle" (in der ZDFmediathek abrufbar) spielte sie im Dezember ein rachsüchtiges und traumatisiertes Tsunami-Opfer. Nun ist sie als Ex-Polizistin Maggie Kring in der Mystery-Serie "Oderbruch" (jeweils vier Folgen am Freitag, 19. Januar, und Freitag, 26. Januar, ab 22.20 Uhr, sowie schon jetzt in der ARD Mediathek) zu sehen: Ein Massengrab hält den BKA-Kommissar Roland Voit (Felix Kramer) und den polnischen Kripobeamten Stanislaw Zajak (Lucas Gregorowicz) in Atem. Der Fall erinnert an die Oderflut 1997, bei der Maggies Bruder starb. Als Maggies Eltern in Verdacht geraten, liegt es an ihr, die wahren Umstände des vergangenen und des gegenwärtigen Unglücks zu klären.