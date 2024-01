Grünen Politiker Anton Hofreiter geht verbal auf den Kanzler los: "Das ist peinlich für Deutschland"

Hofreiter kritisiert das Zögern des Kanzlers

Schon seit Langem profiliert sich Anton Hofreiter als Kritiker einer aus seiner Sicht zu zögerlichen Ukraine-Politik der Bundesregierung. In einer Interview-Schalte für Sender Phoenix wählte der um klare Aussagen selten verlegene Grünen-Abgeordnete nun Worte, die den strapazierten Frieden in der Ampel-Koalition weiter belasten dürften. Hofreiter, Vorsitzender des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union, griff Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in dem Gespräch aufgrund ausbleibender Waffenlieferungen an die Ukraine frontal an.