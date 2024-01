"Terra Xplore: Brauchen wir ein neues "Normal"?": Kritik zur Doku über medizinische Unterschiede

Ehemalige "Tagesthemen"-Moderatorin

Fünf erstaunliche Fakten über Caren Miosga: "Ich könnte dir mal zeigen, was nur ich kann und was sonst keiner kann"

Am 21. Januar tritt Caren Miosga die Nachfolge von Anne Will an und präsentiert auf dem Sendeplatz ihr neues Talk-Format. Vor der Kamera zeigt sich die gebürtige Peinerin seriös und sympathisch. Wir haben hier ein paar spannende Fakten über Caren Miosga zusammengetragen. Kennen Sie das ungewöhnliche Talent der Moderatorin?

MEHR