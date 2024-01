Gefährliche Zutat beim "perfekten Dinner": Vater vom Gastgeber verhindert Gesundheitsrisiko

Am Final-Abend in Bonn spendiert Marc eine kulinarische Reise durch Frankreich. "Der väterliche Teil meiner Familie kommt aus der Normandie", erklärt der Personal-Coach seine Verbindung. "Ich lebe wie ein Franzose und arbeite wie ein Deutscher und deswegen schlafe ich wenig."

Ihm geht die Familie über alles: "Wir haben uns als Familie auf 'Das perfekte Dinner' vorbereitet. Bei uns ist alles immer in der Familienbande." Sein Vater Jacques (76) hat früher ein sehr großes Restaurant mit deutsch-französischer Küche geleitet, jetzt schaut er gerne auf ein Glas Wein vorbei und seinem Sohn über die Schulter. "Was er macht, schmeckt", lobt der Papa. In gemeinsamer Planungsarbeit entstand auch das Drei-Gänge-Menü mit dem Motto "La cuisine françaises mit deutschem Charme":

Er fragt bei Thomas nach und ruft seinen Vater an, doch beide sind der Meinung, dass das Pulver glutenfrei sein müsste. Kurz vor dem Servieren stürmt Vater Jacques in die Küche und warnt: "Da ist Mehl drin!" Zum Glück noch rechtzeitig, damit für Thomas beim Verzehr des Strauchtomaten-Fumet kein Gesundheitsrisiko droht.

Thomas holt sich den Sieg

Die Ganache zu den in Calvados-Teig ausgebackenen Apfelscheiben will nicht so, wie Marc sich das vorgestellt hat: Sie läuft einfach aus dem Spritzbeutel und kleckert die Küche voll. "Dadurch, dass ich kein großer Nachspeisentyp bin, ist das auch das, was für mich am schwersten ist", entschuldigt sich Marc. Davids Fall ist die Erdnuss-Creme ohnehin nicht: "Es war gut, war aber auch kein Highlight."