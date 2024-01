Nancy Faeser über ihren Plan "Verfassungsfeinde aus dem öffentlichen Dienst schneller rauszubekommen"

Am Donnerstagmorgen äußerte sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser im "ZDF-Morgenmagazin" über die Migrationspolitik in Deutschland. Die SPD-Politikerin sprach über die Gefahr für die Demokratie von rechts und ihren Plan, um schneller Verfassungsfeinde aus öffentlichen Ämtern loszuwerden.

Auf die Frage, ob diese Veränderungen ein Weg sind, "um Wählerinnen und Wähler zurückzuholen", antwortete Faeser mit einem klaren Nein: "Wir haben immer gesagt, dass es in der Migrationspolitik neue Wege geben muss." Zwar dürfe die Humanität nicht verloren gehen, aber es müsse "mehr geordnet und gesteuert werden. Das ist ja das, was Menschen von der Umsetzung und vom Funktionieren eines Rechtsstaates erwarten."

Zudem sprach sie über die Proteste gegen die AfD, die in den letzten Tagen in Deutschland stattfanden. "Was folgt denn jetzt politisch – insbesondere in Bezug auf die AfD?", wollte Hayali von der Bundesinnenministerin wissen. Faeser betonte, dass sie bereits bei ihrem Amtsantritt darauf hingewiesen hatte, dass "der Rechtsextremismus die größte Bedrohung für unsere demokratische Grundordnung ist".