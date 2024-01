"Rosin vs Kumptner – Das Duell": Kritik zur neuen Gastro-Show mit den TV-Köchen

Frank Rosin und Alexander Kumptner haben sich eine neue Aufgabe gesucht. Jeder der beiden TV-Köche begleitete und unterstützt einen Bewerber, der aus einem leerstehenden Lokal ein gefragtes Restaurant machen möchte. Wer löst die Aufgabe besser?

Rosin vs Kumptner – Das Duell Dokumentation / Entertainment • 25.01.2024 • 20:15 Uhr

Die deutsche Gastronomie ist in der Krise. Zum 1. Januar 2024 wurde die Mehrwertsteuer für Restaurants deutlich angehoben, Transport- und Energiekosten sind gestiegen und eine hohe Inflation hat das Land fest im Griff. Die Folge: Viele Gastronomen müssen aufgeben. Ehemals gut besuchte Läden in attraktiver Lage stehen leer. Doch mit welchem Konzept könnte man an gleicher Stelle mehr Erfolg haben, als ihn vielleicht die Vorgänger hatten? Spitzenkoch Frank Rosin und sein Ösi-Freund und Kollege Alexander Kumptner stellen sich in der zunächst einmaligen Pilotfolge von "Rosin vs Kumptner – Das Duell" die Aufgabe, jeweils einen Bewerber für ein leerstehendes Restaurant zum Sieg zu coachen.

Wer hat das passende Konzept parat? Dieses Lokal ist der "Kultbahnhof" in Gifhorn. Die Bewerbung der beiden Verpächter hat Rosin und Kumptner überzeugt, sie wollen – vom Fernsehen begleitet – dabei helfen, dem Laden neues Leben einzuhauchen. Was müsste dafür auf die Speisekarte? Wie kalkuliert man Preise richtig? Und wie schafft man es, das neue Lokal in einen Ort zu verwandeln, zu dem es die Menschen hinzieht trotz deutlich gestiegener Kosten, die sie für einen Abend im Restaurant ausgeben müssen?

Spötter behaupten, der Fernsehsender Kabel Eins sei vorwiegend dazu da, Koch-Energetiker Frank Rosin eine Heimat für all seine Formatideen zu geben. Doch selbst wenn man dem widersprechen will: Die ersten Wochen des Jahres 2024, zumindest aber die Donnerstags-Primetime, gehört bei Kabel Eins dem Sternekoch und Gastro-Unternehmer aus dem Ruhrgebiet. Von seinem langlebigen Urformat "Rosins Restaurants" liefen seit dem 4. Januar drei neue Folgen. Nun also das gut zweistündige "Rosin vs Kumptner – Das Duell". Und ab Donnerstag, 1. Februar, gehen Rosin, Kumptner und ihr Kumpel Ali Güngörmüs wieder auf USA-Reise. Ihr Format "Roadtrip Amerika 2 – Drei Spitzenköche auf vier Rädern" füllt dann die kommenden Donnerstagabende bei Kabel Eins.

Rosin vs Kumptner – Das Duell – Do. 25.01. – kabel eins: 20.15 Uhr