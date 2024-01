Cora Schumacher stellt nach dem "Dschungelcamp" klar: "Ich bin nicht von Oliver Pocher abhängig"

"Mental geht's mir sehr gut. Körperlich leider nicht so." Das war deutlich zu hören, als Cora Schumacher ihr erstes Interview für "Die Stunde danach" (RTL) nach ihrem überraschenden Abschied aus dem Dschungelcamp gab. Auszüge aus dem Interview waren schon tagsüber bei YouTube zu sehen. Mit Schal um den Hals und hörbar lädierter Stimme saß sie im Hotelzimmer und grämte sich noch immer wegen des vorzeitigen Ausscheidens: "Es ist immer mein größter Herzenswunsch gewesen, an diesem Format teilzunehmen." Umso schlimmer sei es für sie gewesen, "mir eingestehen zu müssen, dass mein Körper einfach überfordert war."

Sie habe einige Schlagzeilen gelesen. "Man muss sich schon sehr wundern, welche Theorien da an den Tag kamen", meinte Schumacher. "Bis hin dazu, ich hätte was unterschrieben und musste deshalb gehen – das ist Banane!" Sie sagte klar: "Wenn ich um 100.000 Euro Gewinn spiele, dann hau ich doch nicht einfach so ab."

Schumacher weiter: "Das hat auch nix mit irgendwelchen Verschwiegenheitserklärungen zu tun", stellte sie klar, es sei dabei auch egal über wen oder was sie rede: "Ich kann alles sagen, was ich will. Punkt. Ausrufezeichen!" Das tat sie auch ganz kurz in Richtung Oliver Pocher. "Ich bin nicht von Oliver Pocher abhängig", stellte sie klar.