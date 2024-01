"Judenhass und das Feindbild Israel – Islamischer Antisemitismus in Deutschland": Kritik zur Doku im ZDF

Der Judenhass steigt in Deutschland. Beate Frenkel und Michael Haselrieder wollen in ihrer Doku dem Irrsinn nachgehen. Der Hass entlädt sich auf der Straße, vor Synagogen, bei Demonstrationen und vor allem im Netz.

Radikalisiert im Internet

Schon vor dem Terrorangriff der palästinensischen Hamas auf Israel am 07. Oktober und der darauf folgenden Reaktion Israels gab es in Deutschland Judenhass – auf Fußballfeldern, bei proisraelischen Kundgebungen und bei Demos palästinensischer Anhänger. Die Filmemacher Beate Frenkel und Michael Haselrieder fanden ihn für ihre 2022 gedrehte Doku "Judenhass und Feindbild Israel" allerdings nicht nur in Deutschland, sondern etwa auch in Amerika an renommierten Hochschulen. Schon vor Jahren nutzten Islamisten den wieder aufbrechenden Nahostkonflikt und trugen ihn aus Internetdiensten wie Instagram, Twitter oder Telegram auf die Straße.