Dschungelcamp Tag 4: Cora ist raus und Leyla sorgt für eine große Überraschung

Tag 4 im Dschungel und so langsam sind die Nerven so mancher Promis zum Zerreißen gespannt. Sarah Kern etwa fühlt sich von GZSZ-Star Felix von Jascheroff zu wenig bis gar nicht beachtet. Mike Heiter und Kim Virginia geraten erneut in Streit und Leyla Lahouar meistert ihre zweite Dschungelprüfung überraschend gut.

Cora ist raus - Das ist der Grund Gestern Abend erfuhren die Zuschauer und Zuschauerinnen endlich den Grund, wieso Ex-Rennfahrerin Cora Schumacher freiwillig das Handtuch warf. „Ich möchte nach Hause. Ich halte das nicht mehr aus. Ich kann das nicht mehr mit dem Qualm, es brennt alles. Ich kann nicht mehr. Ich will jetzt hier raus. Jetzt, jetzt, jetzt! Sofort“, platzte es aus der 47-Jährigen mitten in der Nacht heraus.

„Scheiße“, war alles, was Mike noch sagen konnte, bevor Cora den Satz „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ rief. Auch die anderen konnten es kaum fassen, dass sie wirklich gehen will. Alle trösten und herzen die bitterlich weinende Cora, die ihren Ausstieg selbst auch bedauerte. „Ich bin von mir am meisten enttäuscht. Dass mir so eine Covid-Infektion in den Weg kommt.“ Dr. Bob hatte allerdings betont, dass es aus medizinischer Sicht keinen Grund gäbe, aus dem Camp auszuziehen. Warum sie den Dschungel also wirklich verlassen wollte, weiß nur Cora.

Leyla zieht durch Für Leyla Lahouar stand an Tag vier die zweite Dschungelprüfung auf dem Programm. Auf einem zwölf Meter hohen Gerüst musste die 27-Jährige immer weiter nach oben klettern und dabei Sterne einsammeln. Der höchste Stern baumelt in 30 Metern Höhe und muss durch einen Sprung in die Tiefe gefangen werden. Das gelang Leyla überraschend gut, sie konnte zehn von elf Sternen ergattern und präsentierte ihr Ergebnis stolz wie Bolle im Camp. Die Freude über das anschließende Festmahl war bei allen riesig. Lediglich Kim konnte sich einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen: „FAST alle Sterne.“

Mega-Zoff zwischen Kim und Mike Apropos Kim – Die hat sich mal wieder mit Mike in die Haare bekommen. Als Zuschauer wird man das Gefühl nicht los, dass es zwischen den beiden noch jede Menge Klärungsbedarf gibt. Vielleicht ist die Öffentlichkeit aber nicht gerade der richtige Ort dafür. Als Kim so richtig auffährt und Mike vorwirft, nicht mal das alleinige Sorgerecht für seine Tochter unterschrieben zu haben, reicht es dem Essener. Er schießt zurück: „Wie armselig kann ein Mensch sein, ein kleines minderjähriges Kind hier reinzuziehen! Keiner redet über meine Tochter und zieht sie in die Öffentlichkeit! Wir waren nie zusammen! Du kennst mich gar nicht!“

Daraufhin weiß Kim erstmal nichts mehr zu sagen. Leyla äußert gegenüber Tim eine Vermutung, wieso Kim immer wieder den Konflikt mit Mike sucht: „Ich glaube, dass sie tief im Inneren sehr verliebt in ihn war und dachte, hier im Dschungel hat sie eine Chance auf ein Comeback. Jetzt läuft es nicht so und da dachte sie, dann f**** ich ihn hier halt, weil Liebe bekomme ich nicht! Alles kommt von ihrem broken heart.“

Sarah und Felix geraten aneinander Auch zwischen Sarah und Felix kracht es am vierten Tag. Die Designerin offenbart im Gespräch mit David ihre Wahrnehmung: "Der guckt mich nie an. Der mag mich einfach nicht. Die Energien passen nicht." Felix bekommt das am Rande mit und spricht Sarah direkt auf den Disput an. Die erklärt daraufhin ihr Problem. Zwar reichen sich die beiden schlussendlich die Hand, doch so richtige Freunde werden die beiden wohl nicht mehr. "Ich habe keine Ahnung, was Sarah für ein Problem mit mir hat. Sie fühlt sich immer angegriffen", erklärt Felix im Dschungeltelefon.

Leyla hatte Gebärmutterhalskrebs Leyla gestand in einem Gespräch mit Fabio, dass sie ihren Partner fürs Leben am liebsten schon längst gefunden hätte. Heiraten, Kinder, eine richtige Familie – Das ist ihr großer Lebenstraum. Ob das mit dem Nachwuchs allerdings auch klappen könnte, ist eine Frage, die sich Leyla nach ihrer Gebärmutterhalskrebserkrankung bis heute stellt: