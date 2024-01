"ARD Wissen: Mein Körper. Mein Geruchssinn": Kritik zur neuen Doku

Eine andere Wahrnehmung der Welt

Wer einen Hund oder eine Katze hat, weiß ganz genau, dass den Menschen viele Tiere nicht nur in Kategorien wie Schnelligkeit, Kraft und Gelenkigkeit überlegen sind, sondern vor allem auch bei ihren Sinneswahrnehmungen. Die Dokumentation "ARD Wissen: Mein Körper. Mein Geruchssinn", die das Erste auf der Spätschiene zeigt, handelt von einem betrüblichen Phänomen, das sich zuletzt im Zuge der noch nicht ins Detail durchleuchteten vielfältigen Beeinträchtigungen durch die Covid-19-Pandemie verstärkt hat: Menschen, die nicht mehr riechen können, nehmen die Welt komplett anders wahr – mit vielfältigen Folgen. Oft bringen sie sogar sich und andere ungewollt in Schwierigkeiten oder sogar in Gefahr.