Tag 2: Es wird emotional im Dschungel

Tag zwei im Dschungel und schon wird es emotional: Influencer Twenty4Tim erzählt von seinem größten Shitstorm, der ihn bis heute verfolgt. Ex-Bachelor-Kandidatin Leyla Lahour gerät wegen einem Frosch in Panik und zwischen den beiden Reality-TV-Sternchen Mike Heiter und Kim Virginia knallt’s.

Twenty4Tim erlebte Mega-Shitstorm Mit Hass im Netz haben wohl die meisten Camper schon Erfahrungen gesammelt. Bei Twenty4Tim ist es offenbar besonders schlimm, wie er offenbarte. Ein Mega-Shitstorm ist nicht einfach in ein paar Tagen vorbei. Seit er Videos aus dem überfluteten Keller seiner Eltern gepostet habe, bekämen er und seine Mutter üble Hassnachrichten - Noch immer und auch außerhalb der virtuellen Welt. Davon, dass es eine riesige Flutkatastrophe im Ahrtal gab, habe der Influencer erst im Nachhinein erfahren. „Ich wusste nicht, dass die Flut ein Riesenproblem in Deutschland ist und Menschen sterben. Ich hatte an dem Tag eine bezahlte Kooperation, die stattfinden musste. Ich kann mir seitdem anhören, dass ich das Leid der Menschen ausgenutzt habe. Aber so war es nicht gemeint. Das hängt mir bis heute nach“, erzählte Tim.

"Die Ex von?" Sarah Kern und Cora Schumacher zeigten Verständnis und tauschten sich im Anschluss daran aus, wie es ist als „Die Ex von“ zu gelten. "Mein Name ist ein schweres Paket, was ich zu tragen habe", erzählte Cora und verwies im Dschungeltelefon auf ihre Verschwiegenheitserklärung, die sie vor ihrem Antritt ins Dschungelcamp unterschrieben habe. „Ich kann über einige Dinge nicht reden… Mir ist es die Sache einfach nicht mehr wert. Mein Sohn ist mir alles wert, aber der Rest nicht. Es macht keinen Sinn, darüber in der Öffentlichkeit zu reden…“, sagte Cora.



Stress zwischen Mike Heiter und Kim Virginia Bei den beiden Reality-TV-Sternchen Mike Heiter und Kim Virgina gab es ordentlich Stress. Lange Rede, kurzer Sinn: Die beiden haben sich in einer Dating-Show kennengelernt und sich danach auch außerhalb weiter gedatet. Mike stellt klar: „Wir waren nie zusammen.“ Kim Virginia sieht das offenbar anders, wie sie im Dschungeltelefon äußert: „Er hat kein Mitgefühl und nur Scheiße gebaut. Der TV-Mike ist top, was für ein toller Bursche. Wenn man super viel Stress haben will, super eingeengt, manipuliert und angelogen werden möchte, dann würde ich den privaten Mike kennenlernen wollen.“ Als Zuschauer ahnt man: Diese Geschichte ist noch nicht auserzählt.

Schreie in der Nacht Viel Erholung bekamen die Dschungelstars in der Nacht nicht. Ein Frosch sorgte für jede Menge Schreie – Die stammten von Leyla, die den Frosch als „vergammelte Avocado mit Augen“ bezeichnete. Was muss der Frosch auch ausgerechnet auf ihrer Hängematte sitzen? Auch Tim fand, dass der Frosch „voll aggressiv“ rüberkam. So ist das eben im Dschungel , könnte man jetzt argumentieren. Die übrigen Promis wurden aufgrund der Schreie unsanft aus dem Schlaf gerissen. Die Nachtwache konnte Leyla aufgrund ihrer vorherigen Schlaflosigkeit nicht übernehmen, also weckte sie Kim, die spontan und leicht verärgert einsprang.

Fünf Sterne - Keine Glanzleistung In der Dschungelprüfung „Quarterschreck“ traten Tim und Kim an. Mit allerlei Getier in einem Helm beziehungsweise in einer speziellen Hose, mussten Footbälle geworfen und gefangen werden. Anschließend gab’s noch einen „Hot Croc", bestehend aus Krokodilpenis, Innereien-Soße, Stinketofu-Senf, Kakerlaken-Bun und Röst-Maden-Zwiebeln, zu essen. Für Tim zu viel, er gab würgend und fluchend auf.