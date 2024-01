Tour de France 2024: Alle Infos zum Radsport-Highlight

Vom 29. Juni bis zum 21. Juli führt die Tour de France wieder durch ganz Frankreich und wird für Sportler und Zuschauer einige Highlights bereithalten. Hier findest du alle Infos zum Radsport-Klassiker im Überblick.

Die Strecke Bei der Tour de France 2024 sind in diesem Jahr sieben Bergetappen, vier hügelige Etappen, acht flache Streckenabschnitte und zwei Zeitfahrten vorgesehen. Insgesamt führt das Programm des Radrennens durch die Bergmassive Apennin, die italienischen und französischen Alpen, das Zentralmassiv und die Pyrenäen. Das ist etwas weniger als noch 2023; damals waren alle großen französischen Gebirge Teil der Tour de France.

Die Tour beginnt in diesem Jahr in der italienischen Stadt Florenz. Bei der Auftakt-Fahrt nach Rimini müssen insgesamt 3600 Höhenmeter überwunden werden – Rekord für ein erstes Rennen bei der Tour de France. Im Laufe der nächsten Tage führt die Rennstrecke die Teilnehmer quer durch Italien. Erst am vierten Tag überqueren die Sportler die Grenze nach Frankreich und stoppen dort zunächst in Valloire.

Bis zum ersten Ruhetag am 8. Juli in Orléans führt die Route weiter in den Norden Frankreichs und damit weg von Gebirgsmassen. Erst am 11. Tag wird es wieder richtig bergig, wenn die Radfahrer insgesamt 211km durchs Zentralmassiv fahren, um sich wieder in Richtung Süden zu bewegen. In der letzten Etappe geht es für die Kontrahenten von Monaco nach Nizza.

Nach allen 21. Etappen und 3492 Kilometer Strecke wird am 21. Juli der Gewinner des Gelben Trikots und somit Sieger der Tour de France feststehen.

Besonderheit: Aufgrund der Olympischen Spiele, die kurz nach der "Tour de France" in Frankreichs Hauptstadt stattfinden, wird die Zieleinfahrt nicht in Paris, sondern in Nizza erfolgen.

1. Etappe: Sa 29. Juni, Florenz - Rimini

10. Etappe: Di 9. Juli, Orléans - Saint-Amand-Montrond

16. Etappe: Di 16. Juli, Gruissan - Nîmes

21. Etappe: So 21. Juli, Monaco - Nizza

Preisgeld Insgesamt können die Teilnehmer Preisgelder in Höhe von insgesamt 2,3 Millionen gewinnen. Der größte Teil davon steht natürlich dem Sieger zu: 500.000 € erhält der Gesamtsieger der Einzelwertung.