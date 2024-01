Schock für Snoop Dogg: Tochter bekommt Schlaganfall mit 24

Schock für Snoop Dogg: Wie seine Tochter Cori Broadus auf Instagram mitgeteilt hat, hat die 24-Jährige einen Schlaganfall erlitten. Broadus, das gemeinsame Kind von Snoop Dogg und Ehefrau Shante, postete zwei Bilder aus dem Krankenhaus in ihrer Story, unter anderem ein Motiv, das sie im Krankenbett zeigt. Dazu schrieb die junge Frau: "Ich hatte heute Morgen einen schweren Schlaganfall. Ich bin in Tränen ausgebrochen, als sie es mir gesagt haben."

Tochter von Rapper fassungslos über Diagnose

Ihre Fassungslosigkeit darüber brachte die 24-Jährige auf einem weiteren Bild zum Ausdruck. Auf einer Texttafel, die sie über ein Bild mit Mund-Nasen-Schutz in der Klinik legte, schrieb Broadus: "Ich bin erst 24, was habe ich in meiner Vergangenheit getan, um all das zu verdienen?" Welchen Befund die Mediziner im Krankenhaus stellten, verriet sie nicht. Gleiches gilt für ihren aktuellen Gesundheitszustand. Auch Snoop Dogg meldet sich bis dato nicht zu Wort.