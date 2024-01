Jason Priestley verrät, wie Brad Pitt als Mitbewohner war: "Alter, wie eklig!"

Für eine gewisse Zeit wohnten Jason Priestley und Brad Pitt zusammen in einer Wohngemeinschaft. Nun hat der "Beverly Hills, 90210"-Darsteller ausgeplaudert, wie es damals war, mit dem Hollywood-Star auf engem Raum zu leben. Es könnte sein, dass es streng in der Schauspieler-WG gerochen hat, geduscht wurde selten.

Wer an die Spitze Hollywoods gelangen will, muss von ganz unten anfangen. Das gilt manchmal nicht nur bei der Karriere, sondern auch für die Wohnsituation. Viele Stars, die heute berühmt sind, teilten sich eine Wohnung: Justin Timberlake und Ryan Gosling, Channing Tatum und Jax Taylor – oder Jason Priestley und Brad Pitt. Aber wie war es, mit Pitt unter einem Dach zu leben? Der "Beverly Hills, 90210"-Star plauderte nun aus dem Nähkästchen.

Jason Priestley: "Was haben wir uns dabei gedacht?"

Priestley war zu Gast bei "Live With Kelly and Mark" und sprach über seine Zeit mit dem "Inglourious Basterds"-Darsteller. "Ja, er war einer meiner Mitbewohner für eine kurze Zeit", erklärte Priestley, "wir lebten zu dritt in einer Zweizimmerwohnung in einem wirklich beschissenen Teil von L.A."