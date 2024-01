Sharon Stone wollte "Barbie" verfilmen und wurde "im Studio ausgelacht"

Im Sommer 2023 war die ganze Welt in "Barbie"-Laune: Der Film von Regisseurin Greta Gerwig erschien im Juli letzten Jahres und brach einen Rekord nach dem anderen. An den Kinokassen spielte die Komödie über 1,45 Milliarden US-Dollar ein. Doch in den 1990er-Jahren schien solch eine Produktion unvorstellbar gewesen zu sein: Sharon Stone erklärte nun, dass sie vor 30 Jahren einen Barbie-Film drehen wollte – aber ausgelacht wurde.