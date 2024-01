"Aktenzeichen XY... ungelöst": Fakten zur neuen Folge mit Rudi Cerne

Die Schreie einer älteren Witwe weckt die Nachbarn auf und eine junge Frau wird in ihrer Wohnung von Einbrechern ermordet. Rudi Cerne stellt in einer neuen Ausgabe von "Aktenzeichen XY... ungelöst" wieder erschreckende Verbrechen vor und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Das Verbrechen schläft nie. Vor allem nicht nachts. Es ist ein besonders erschütternder Fall, der in der neuen Ausgabe des ZDF-Fahndungsklassikers "Aktenzeichen XY... ungelöst" im Fokus steht. Es geht diesmal unter anderem um die furchterregenden Schreie einer älteren Witwe, die Nachbarn mitten in der Nacht hören. Noch ahnen die unfreiwilligen "Ohrenzeugen" nicht, was für ein brutales Verbrechen sich direkt im Nebenhaus abspielt.