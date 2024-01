"Barbie"-Star Ryan Gosling macht Liebeserklärung an das "Mädchen seiner Träume"

Seit mehr als 13 Jahren gehen Ryan Gosling und Eva Mendes gemeinsam durch das Leben. Nun hat der "Barbie"-Star seiner Frau, dem "Mädchen seiner Träume", eine rührende Liebeserklärung gemacht.

Und wer ist schuld an der großen Liebe im Leben des Ryan Gosling? Das Kino! "Ich habe dem Kino nicht so viel gegeben, wie das Kino mir gegeben hat", sagte der kanadische Schauspieler, als er im Rahmen des Santa Barbara International Filmfestivals den "Kirk Douglas Award" für seine "herausragende Filmleistungen" in "Barbie" entgegennahm.

Die Liebe zum Kino Das bezog Gosling in seiner Dankesrede nicht nur auf die Tatsache, dass die "alten Helden des Kinos", wie eben auch Kirk Douglas, die 2020 verstorbene Hollywood-Ikone, seine Liebe zum Kino entfachten und ihm den Weg zur Schauspielkarriere wiesen. Sondern auch daran, dass es letztlich Dreharbeiten für einen Kinofilm waren, die ihm das große private Glück bescherten. Denn 2011 lernte er am Set von "The Place Beyond the Pines" Eva Mendes kennen.

Gosling in seiner Rede: "Am wichtigsten ist, dass ich das Mädchen meiner Träume, Eva Mendes, kennengelernt habe und zwei Traumkinder mit ihr habe." Er fügte hinzu: "Ich habe davon geträumt, eines Tages Filme zu machen und jetzt haben Filme mein Leben zu einem Traum gemacht."

Ryan Gosling und Eva Mendes schirmen sich ab Seit 2011 sind Gosling und Schauspielkollegin Mendes ("Hitch – Der Date Doktor", "Ghost Rider") liiert. Erst 2022 verkündeten sie, dass sie verheiratet seien, verrieten aber nicht, wann sie vor den Traualtar getreten waren. 2014 und 2016 brachte Mendes (49) die gemeinsamen Töchter Esmeralda Amada und Amada Lee zur Welt.

Beide schirmen ihr Privatleben konsequent vor dem Rampenlicht ab, sind auch nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit unterwegs – sehr zum Leidwesen der Paparazzi Hollywoods. Auch bei der jüngsten Preisverleihung war Mendes nicht anwesend. Aber es war nicht der erste öffentliche Dank von Gosling an seine Frau. Als er 2017 für "La La Land" den Golden Globe entgegennahm, huldigte er seiner Frau ebenfalls auf offener Bühne.

Öffentlicher Dank an Eva Mendes Er würdigte damals im The Beverly Hilton Hotel in Los Angeles seine Frau, die ihn stets unterstütze: "Ich möchte nur versuchen, einer Person gebührend zu danken und zu sagen, dass meine Frau unsere Tochter großzog, während ich sang und tanzte und Klavier spielte und eines der besten Erlebnisse hatte, die ich je in einem Film hatte. Außerdem versuchte sie gleichzeitig, ihrem Bruder im Kampf gegen den Krebs beizustehen." Goslings damaliges Resümee: "Wenn sie das alles nicht auf sich genommen hätte, damit ich diese Erfahrung machen konnte, wäre jetzt sicherlich jemand anders hier oben als ich. Also Schatz, danke."

Gosling war schon ein umschwärmter Jungstar, als er 1993 beim "Mickey Mouse Club" mit Britney Spears, Christina Aguilera und Justin Timberlake die ganz kleinen Disney-Fans begeisterte. Später war er mit Sandra Bullock und Rachel McAdams liiert. Mendes war von 2002 bis 2011 mit dem Musikproduzenten George Augusto zusammen. Eva Mendes stellte für Ryan Gosling und ihre Kinder auch die eigene Karriere hintan; "The Place Beyond the Pines" war der drittletzte Film, in dem sie mitwirkte.