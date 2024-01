"Solo: A Star Wars Story": Kritik zum Spin-off der Science Fiction-Reihe

So beginnt sie also, die Geschichte des wohl berühmtesten Schmugglers des Universums. In "Solo: A Star Wars Story" (2018) liegt der Fokus auf einem nur allzu bekannten Helden: Han Solo, einst von Harrison Ford gespielt, erhält eine Vorgeschichte in Gestalt des damals 28-jährigen Kaliforniers Alden Ehrenreich. Mit viel Action, aber leider nur wenig Seele nimmt der Zuschauer Teil am früheren Leben des jungen, aufrührerischen Piloten mit dem einnehmenden Lächeln. ProSieben zeigt das galaktische Abenteuer nun als Wiederholung.