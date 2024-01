"Schlagerchampions": TV-Kritik zum ARD-Schlager-Event mit Florian Silbereisen

Das Warten hat ein Ende: Nachdem Fans drei Jahre lang auf "Das große Fest der Besten" verzichten mussten, kehren "Die Schlagerchampions" 2024 ins Erste zurück. 2021 fand die Show zum bislang letzten Mal statt – unter Corona-Auflagen aus dem Congress Centrum in Suhl und nicht wie gewohnt aus dem Velodrom in Berlin.

"Die Schlagerchampions" 2024: Welche Stars sind dabei?

Wer dem Silbereisen-Aufruf zum Schlager-Gipfeltreffen in diesem Jahr folgen wird, ist bislang nicht bekannt. Sicher ist, dass Thomas Anders mit Silbereisen auf der Bühne stehen wird. In der Regel dürfen Fans mit der Spitzentruppe der Branche rechnen: In der Vergangenheit staubten unter anderem Helene Fischer, Andrea Berg und Howard Carpendale die begehrten Auszeichnungen – die "Einsen" – ab.