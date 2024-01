"ran SAT.1 Bundesliga: FC Bayern München – TSG 1899 Hoffenheim": Alle Infos zum Auftaktspiel

Natürlich erhoffen sich die Münchner vom Spiel gegen die Kraichgauer Rückenwind für die eine Woche später startende Rückrunde, an deren Ende der FCB zum zwölften Mal in Folge die Meisterschale am Marienplatz präsentieren will. SAT.1 zeigt das Freitagabendspiel live im Free-TV.