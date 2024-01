Kaulitz-Zwillinge gehen auf Thomas Gottschalk los: "Du hast da auch gar nix zu melden"

"Thomas Gottschalk bedient ein neuartiges Medium wie einen Podcast?!", fragt Tom Kaulitz gespielt überrascht in der jüngsten Ausgabe des Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood". "Das kann ich mir gar nicht vorstellen", fährt der 34-Jährige fort: "Er regt sich doch immer so auf über die neuen Wege der Kommunikation!"

"Diese ganzen Sendungen, die er gemacht hat, sind ja auch alle abgesetzt worden. Die haben ja alle nicht funktioniert, egal was er probiert hat", fügt der Sänger hinzu. Gottschalk selbst hatte in seinem Podcast "Die Supernasen" darüber gespottet, dass das von den Kaulitz-Zwillingen moderierte RTL-Format "That's My Jam" nach drei Ausstrahlungen aus dem Programm genommen wurde: "Die haben es ja nicht mal geschafft, ihre eigene Sendung weiterzumachen. Die haben doch irgendeine Show gehabt, die aber mangels Zuschauer eingestellt wurde."