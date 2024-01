"Das Küstenrevier": Kritik zur neuen Polizeiserie bei SAT.1

Nachdem die Patienten in der "Landarztpraxis" geheilt wurden, startet nun auf dem Sendeplatz eine neue Polizeiserie. Es geht zum "Küstenrevier" in einem schönen Ostseestädtchen. Dort ermittelt Till Demtrøder als Kriminalhauptkommissar Harry Stein.

Das Küstenrevier Krimiserie • 11.01.2024 • 19:00 Uhr

"Nicht schon wieder!", hört man viele sagen, die der vielfachen Polizeiserien am Vorabend überdrüssig sind. Dabei schlagen sich dieselben vom "Großstadtrevier" im Ersten mit fast 500 Folgen bis hin zu "Hubert ohne Staller" oder all den SOKOS im Zweiten nach wie vor prächtig. Die Jagd "auf große Haie und kleine Fische" hinterlässt stets zufriedene Zuschauer, wenn beim Täter die Handschellen klicken. In der neuen SAT.1-Serie ist Till Demtrøder als Hauptkommissar Harry Stein Polizist "mit Leib und Seele". Der 56-jährige Hamburger ermittelt "mit viel Charme, der richtigen Prise nordischem Humor und stets dem richtigen Bauchgefühl".

Als Polizist bringt Demtrøder (56) in seiner Karriere bereits jede Menge Serienerfahrung mit. Im ARD-"Großstadtrevier" spielte er von 1992 bis 2009 an der Seite von Jan Fedder die Rolle des Zivilfahnders Henning Schulz. Nun rückt er bei SAT.1 in die erste Reihe der Kriminaler auf. Und SAT.1 hat offenbar viel vor: 80 Folgen sind bislang geplant.

Darum geht es in "Das Küstenrevier" Weil Harrys Tochter Hanna (Vanessa Eckart, die auch schon mal bei den "Rosenheim-Cops" im ZDF als Kommissarin tätig war) aus Rostock nach Küstritz auf Rügen zurückkehrt, um als Kommissarin gemeinsam mit ihm zu ermitteln, könnte Harrys Glück nicht größer sein. Allerdings verwahrt die Tochter, die mit ihrem 15-jährigen Sohn Benny (Manuel Santos Gelke) anreist, ein düsteres Geheimnis, das erst mal in der Schwebe bleibt. Es bringt Hanna und ihre Familie, sowie ganz Küstritz in Gefahr.

Sohn Benny war in Rostock bereits in die Schusslinie einer kriminellen Gang geraten. Auch sonst läuft's nicht ganz rund für Harry, denn die Bürgermeisterin des Städtchens (Nicola Ransom) macht ihm und seiner Angebeteten, der Pensionswirtin Nele (Bianca Karsten), das Leben schwer. Ihre Avancen lassen nämlich Harry leider kalt.

In der ersten Folge ist Harry glücklich über die Rückkehr seiner Tochter mit ihrem Sohn. Doch in sein Glück mischt sich die Sorge um Hanna: Sie könnte nicht nur aus Heimweh in ihre Heimatstadt Küstritz zurückgekommen sein. Als der Fischer Arne Johanssen schwer verletzt aufgefunden wird, wartet auf das Vater-Tochter-Gespann auch schon der erste Fall.

Das Küstenrevier – Do. 11.01. – SAT.1: 19.00 Uhr