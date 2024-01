Abschied von Tuner: Thomas Drechsel verlässt GZSZ nach 15 Jahren

Ganze 15 Jahre lang ist Thomas Drechsel in "GZSZ" in die Rolle von Tuner geschlüpft. Nun hat der 36-Jährige seinen Ausstieg aus der Soap verkündet. Noch in dieser Woche wird der Potsdamer seine letzten Szenen für "GZSZ" drehen.

Wie alles begann

Seinen ersten Auftritt hatte Thomas Drechsel in Folge 4.227 am 27. April 2009. Seine Rolle Tuner, damals ein Gangmitglied, war zunächst nur ein Nebencharakter. Drechsel erinnert sich an diese Zeit zurück: "Es war nicht so einfach, solch einen Rüpel zu spielen". Mit seiner Performance überzeugt der Schauspieler vor allem seine Kolleginnen und Kollegen, die sich bei den Produzenten der Serie für Thomas Drechsel stark machen. So erhält er einen Platz im Hauptcast von "GZSZ".