Carmen Geiss und Katja Krasavice lästern über Dieter Bohlen: "Ich hasse diesen Knilch"

Da haben sich wohl zwei gefunden. Rapperin Katja Krasavice und Carmen Geiss verstehen sich prächtig. Auch sind sich die beiden einig, wen sie überhaupt nicht mögen: Dieter Bohlen.

Promis en masse – und mittendrin ein zappeliger Robert Geiss (59): "Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie" machten zum Start ihrer neuen RTLZWEI-Staffel einen Ausflug nach Hamburg zum OMR-Festival, das rund 70.000 Besucherinnen und Besucher aus aller Welt anlockte. Dort traf sich das Who is Who beziehungsweise trafen sich die "Rockstars" des Online-Marketings. Eine gute Gelegenheit für die Unternehmer- und Influencer-Familie, Kontakte zu knüpfen!

Robert und die flatternden Nerven Allerdings erst, wenn Robert das hinter sich gebracht haben würde, was ihn so nervös machte: Auf der Konferenzbühne sollte er vor einer vollbesetzten Halle mit rund 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauern mit Moderator Kai Pflaume über seine Karriere sprechen. Ehefrau Carmen machte ihn mit Ansagen wie "Blamieren oder kassieren!" oder "Das Schlimmste wär' natürlich, wenn die pfeifen würden" noch nervöser, und Tochter Shania (19) fand's "irgendwie cool, Papa so nervös zu sehen". Immerhin seine Ältere Davina (20) bemühte sich um Unterstützung, wimmelte etwa all jene ab, die Robert noch kurz vor seinem Auftritt um Statements baten: "Können wir das später machen?"

Davinas Fan-Moment mit Mats Hummels Auf der Bühne selbst lief alles glatt, dennoch war Robert sichtlich erleichtert, als er das Ganze hinter sich gebracht hatte und sich mit seinen drei Frauen ins Getümmel stürzen konnte. Alle vier wurden immer wieder von Fans umringt, outeten sich aber umgekehrt auch selbst als solche. Schon vorab an der Hotelrezeption hatte etwa Fußballfan Davina Kicker Mats Hummels abgefangen und ihn um ein gemeinsames Foto gebeten, das sie natürlich auf ihrem Instagram-Account postete. Das i-Tüpfelchen auf ihrem Glücksgefühl: Der Weltmeister von 2014 schenkte ihrem Post sogar ein Like-Herzchen! "Ah, der wusste, wer du warst?", wunderte sich Mama Carmen und frotzelte: "So 'ne blöde Blondine, die ein Bild mit dem haben wollte."

Als größter Geissens-Fan wiederum entpuppte sich Twitch- und YouTube-Star Knossi, der Zitate aus den allerersten Dokusoap-Folgen parat hatte und verriet: "Ich hab' sogar DVDs daheim!" Besonders mit Robert war er sofort auf einer Wellenlänge: "Das wusst' ich auch gleich, dass man irgendwie auf einer Humorschiene ist." Im Gespräch entlockte er dem Unternehmer unter anderem, dass der ein strenges Auge auf das Datingverhalten seiner hübschen Töchter habe. Das nahmen die ihm allerdings nicht übel: "Er möchte halt nur jemanden haben, der auch gut für uns ist." Schließlich sei er ja "selbst 'n Mann und weiß, wie so andere Männer ticken", erklärte Davina, die sich wie Schwester Shania auf Social Media regelmäßig mit aufdringlichen Nachrichten konfrontiert sieht.

"Es gibt da jemanden, den wir beide nicht so gern mögen" Ein Umstand, der Mama Carmen zu Recht empörte. Überhaupt sei sie jemand, der sich "für Frauenpower" einsetze, betonte sie. Daher sei ihr eine Begegnung beim Festival ganz besonders wichtig gewesen. Nämlich, wer hätt's gedacht: die mit Katja Krasavice!

"Es gibt da jemanden, den wir beide nicht so gern mögen", deutete Carmen zunächst noch geheimnisvoll an, doch schon bald war klar, von wem sie sprach – auch ohne dass der Name fiel: Dieter Bohlen. Der war während der letztjährigen DSDS-Staffel stark mit Katja aneinandergeraten, weil die sich unter anderem über seinen sexistischen Umgangston mit einer Kandidatin, Reality-Sternchen Jill Lange (23) beschwert hatte.

"Endlich mal eine, die Eier in der Hose hat. Danke! Unter uns: super!", bekundete Carmen ihre Solidarität. "Muss auch mal sein, oder?", erwiderte Katja, woraufhin die Ältere noch deutlicher wurde: "Ich hasse diesen Knilch." Der sei mittlerweile ganz leise geworden, freute sich Katja, von der auch die Geiss-Töchter angetan waren: "So eine liebe Person!"

Jede Menge Material für ihre Social-Media-Accounts, etliche neue Kontakte und interessante Eindrücke über Technologien der Zukunft hatten die Geissens am Ende gewonnen und zeigten sich vor ihrer Rückkehr in ihre Wahlheimat Monaco hochzufrieden mit dem Deutschlandtrip: "Ein Riesenerfolg!"