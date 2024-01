"Dein Kind im Porno? Unfreiwillig nackt online": Kritik zur erschreckenden Doku

Die dritte Staffel des investigativen Formats "Vollbild" (SWR) startet am Montag, 8. Januar, in der ARD Mediathek. In zwölf neuen Folgen geht es darum, wie groß die Bedrohung von KI ist. Denn die Technologie wird auch missbraucht, um Kinder- und Jugendpornografie zu erstellen. Fotoquelle: SWR / Vollbild