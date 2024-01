"The Biggest Loser – Leben leicht gemacht": Kritik zu den neuen Folgen der Abnehm-Sendung

Die Teilnehmer von "The Biggest Loser – Leben leicht gemacht" wollen im neuen Jahr die Kilos purzeln lassen. Moderatorin Christine Theiss übernimmt erstmals die Rolle des Teamcoaches.

"The Biggest Loser – Leben leicht gemacht"

Es ist wie eigentlich immer zum Ende eines Jahres: Fast die Hälfte aller Befragten einer aktuellen Statista-Umfrage hat sich vorgenommen, im Jahr 2024 mehr Sport zu treiben. Bei 46 Prozent der Deutschen steht eine gesündere Ernährung auf dem Plan; rund jeder dritte Befragte will abnehmen.

Kickbox-Weltmeisterin Christine Theiss wird zur Trainerin

Bei SAT.1 setzen nun 23 Frauen und Männer diese Neujahrsvorsätze in die Tat um: Das Abnehm-Format "The Biggest Loser – Leben leicht gemacht" geht pünktlich zum Jahresanfang in eine neue Runde – auf einem neuen Sendeplatz. Statt sonntags laufen die zehn neuen Folgen künftig montags, zudem zeigt SAT.1 das Format erstmals zur Primetime.