"40 Jahre RTL – Das große Jubiläumsquiz": Kritik zur Sendung mit Sonja Zietlow

Wer genau triumphierte noch mal als Erstes bei "Let's Dance"? Was ging beim Senderstart alles kreuz und quer daneben? Wie sahen die ekligsten Dschungelprüfungen aus? Mit der Show "40 Jahre RTL – Das große Jubiläumsquiz" stellt sich der Privatsender aus Köln seiner eigenen, nicht immer vorbildlich feinsinnigen Geschichte. Sonja Zietlow, die immerhin auch schon seit mehr als 22 Jahren "zur Familie" gehört, moderiert einen Nostalgie-Trip, der mit vielen kuriosen Schmunzel-, Staun- und Augenzwinker-Momenten aufwartet. Es geht tief hinein in die vier Jahrzehnte währende RTL-Geschichte – und in die Archive mit mehr oder weniger unvergessenen TV-Erlebnissen.

Bunt, boulevardesk und schrill

Am 2. Januar 1984 knipsten die Verantwortlichen beim Sender, der damals noch "RTL Plus" hieß, die Lichter an. Von Anfang an verstand sich RTL als bunte, boulevardeske, gelegentlich auch etwas schrille Alternative zu den Öffentlich-Rechtlichen. Mit Sendungen wie "Das Schloss am Wörthersee", den Box-Events mit Henry Maske, Formel-1-Übertragungen, ersten Soaps wie "Unter uns" und "GZSZ" sowie vielen aufgekratzt witzigen Casting-Shows à la "DSDS" etablierte sich RTL als unverkennbare Marke. Dazu leisteten auch stets markante Sender-Gesichter einen wesentlichen Beitrag. Mit Günther Jauch, Frauke Ludowig, Oliver Geissen, Ilka Bessin, Daniel Hartwich und Bruce Darnell treten nun sechs von ihnen in einen Quiz-Mehrkampf, bei dem viel Fan-Wissen rund um die TV-Historie gefragt ist.