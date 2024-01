"Kölner Treff": Beisenherz fällt aus - diese drei Promis moderieren die kultige Talkshow

Diese drei Promis werden zu Gast-Moderatoren beim "Kölner Treff"

Da Beisenherz in den ersten drei Sendewochen anderen Verpflichtungen nachgehen muss, wird er von drei prominenten Gast-Moderatoren vertreten. So wird am 19. Januar "Bergdoktor"-Star Hans Sigl an der Seite von Susan Link durch die Show führen. In dieser Ausgabe heißt er unter anderem Judith Rakers und Peter Lohmeyer in der Gesprächsrunde willkommen.