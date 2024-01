Epstein-Liste veröffentlicht: Stars wie Michael Jackson und Bill Clinton darunter

Ein Gericht hat jüngst Dokumente zum Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein veröffentlicht. Dabei tauchen zahlreiche prominente Namen wie von Michael Jackson und Stephen Hawking auf. Das bedeutet jedoch nicht, dass die genannten Stars Mittäter des Missbrauchsrings sind.

Im August 2019 starb der US-amerikanische Investmentbanker Jeffrey Epstein – er wurde tot in seiner Zelle in einem New Yorker Gefängnis gefunden, der verurteilte Sexualstraftäter soll Suizid begangen haben. Nun hat ein Gericht im Missbrauchsskandal um den Multimillionär die Klarnamen von rund 170 Personen veröffentlicht. Bislang waren diese im Zivilprozess zwischen der geschädigten US-Amerikanerin Virginia Giuffre und Epsteins langjähriger Lebensgefährtin Ghislaine Maxwell meist anonym behandelt worden.

Jackson und Hawking nahmen an Epstein-Veranstaltungen teil Die rund 900 Seiten umfassenden Gerichtsakten bestätigen Epsteins bereits bekannte Verbindung zum US-Präsidenten Bill Clinton und dem britischen Prinzen Andrew. Beide galten zu Lebzeiten des Angeklagten als enge Vertraute Epsteins. Entgegen erster Vermutungen werden die Betroffenen durch die Nennung jedoch nicht als Mittäter des Missbrauchsrings entlarvt. Die Liste bestätigt lediglich, wer bereits im Rahmen des Zivilprozesses genannt wurde.

Bislang unbekannt war, dass auch der 2009 verstorbene Sänger Michael Jackson sowie der bekannte Astrophysiker Stephen Hawking (1942-2018) im Prozess genannt wurden. Diese Nennungen deuten darauf hin, dass sowohl Jackson als auch Hawking mindestens einmal an einer von Epsteins Veranstaltungen teilgenommen haben könnten.

Selbstmord im Gefängnis Auch der ehemalige US-Präsident Donald Trump wird in den Dokumenten erwähnt. Allerdings wird der 77-Jährige lediglich in Zusammenhang mit einem Entlastungszeugen genannt.

Epsteins schlagzeilenträchtige Horrorstory ist hinlänglich bekannt. Ihm war vorgeworfen worden, über viele Jahre hinweg Dutzende Minderjährige missbraucht und zur Prostitution gezwungen zu haben. Bekannt ist, dass Epsteins Privatjet inoffiziell als "The Lolita Express" betitelt wurde, seine Privatinsel Little Saint James in der Karibik machte als "Orgy Island" Schlagzeilen.

Einer lebenslangen Freiheitsstrafe hat der millionenschwere Unternehmer mit besten Verbindungen in höchste Kreise lange entgehen können. Lediglich 13 Monate unter, wie es heißt, milden Bedingungen saß er ab. Im Sommer 2019 war er schließlich am Flughafen Teterboro, New Jersey, erneut festgenommen worden. Kurz nach seiner Festnahme nahm er sich im Alter von 66 Jahren in einem New Yorker Gefängnis das Leben.