"Cliffhanger 2": Action-Thriller mit Sylvester Stallone wird in Bayern gedreht

Sylvester Stallone kommt nach Bayern: Wie der FilmFernsehFonds Bayern (FFF) Ausschuss für die Förderung internationaler Kinofilme und Serien am Donnerstag bekannt gab, wird der Action-Thriller "Cliffhanger 2" zu großen Teilen in Süddeutschland gedreht und darüber hinaus mit zwei Millionen Euro gefördert.

Drehorte in der Innenstadt Münchens

Die Dreharbeiten für die Fortsetzung des US-Actionfilms "Cliffhanger" aus dem Jahr 1993 – damals schrieb Stallone auch am Drehbuch mit – sollen im Frühjahr 2025 beginnen. Weit mehr als die Hälfte der Zeit wird in den Penzing Studios und an Motiven in der Münchner Innenstadt gedreht.