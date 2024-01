"Urban Priol: TILT 2023 – Der Jahresrückblick": Kritik zum satirischen Jahresrückblick

An Stoff wird es Urban Priol, dem leidenschaftlichen Satiriker mit der wilden Mähne, beim großen "Tilt" am Ende des Jahres 2023 weniger mangeln denn je zuvor. Ein Riesenloch im Staatssäckel, die Ampel nah am Platzen, die unzulängliche Bundeswehr, die Entwicklung in der Migration. Vor allem Markus Söder und Hubert Aiwanger werden wohl die Köpfe einziehen müssen ob Priols satirischer Granaten. Keiner kann Wut so gut wie er, bei aller Schärfe schwingt bei dem Aschaffenburger aber immer auch ein Stück Bodenständigkeit mit.

Priols Pointen-Feuerwerk

"2023 – das Jahr der großen Fragen", so behauptet er: "Werden wir in diesem Winter schon wieder erfrieren, weil die Heizungen stillgelegt werden, nachdem wir doch schon im letzten Jahr erfrieren mussten, weil kein Gas mehr aus Russland kam?" Und was die 25 Fragen an Hubert Aiwanger anbetrifft, so labt er sich an dessen Auskunft: "Es ist besser, nichts zu antworten, als falsch zu antworten." Von Priols Pointen-Feuerwerk bekommen alle etwas ab, der Scholz und die SPD, der Merz und die CDU, die FDP sowieso, und vielleicht ja auch die Grünen.