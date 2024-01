Neujahrskonzert 2024 der Wiener Philharmoniker im TV! Infos zum Dirigenten, Programm und mehr!

Vorletzte Ausgabe mit Markus Lanz

Hugh Grant und Conchita Wurst zu Gast bei "Wetten, dass..?"

Am 8. Novemeber präsentiert Moderator Markus Lanz die vorletzte Show von "Wetten, dass..?" in der Stadthalle Graz in Österreich. Zu Gast sind unter anderem Hugh Grant, Iris Berben und Conchita Wurst.

MEHR