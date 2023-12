"Was für ein Jahr! 77 Geschichten, die uns 2023 beeindruckt haben": Kritik zur Show über die skurrilen Ereignisse

Unterhaltsames, bewegendes und hoffnungsvolles

Es war ein Jahr der Krisen und der Anspannung – aber auch eines der unerwarteten Überraschungen, etwa als Deutschland Basketball-Weltmeister wurde. Und doch findet sich in der Sendung "Was für ein Jahr! 77 Geschichten, die uns 2023 beeindruckt haben" vieles, was man möglicherweise übersehen oder gar nicht mitbekommen hat. Wer wüsste schon, dass es tatsächlich in den USA einen Wettbewerb gab, bei der genau die Frau siegte, die am lautesten nach ihrem Ehemann rufen konnte. Der etwas andere Rückblick richtet das Augenmerk auf solcherlei Ereignisse, auf Unterhaltsames, Bewegendes und Hoffnungsvolles. Und drückt ab und an auch auf die Tränendrüse.