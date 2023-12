"Das Traumschiff: Utah": Haben Sie den Sheriff erkannt?

Gaststars gehen beim "Traumschiff" seit Jahren ein und aus. Spätestens seit Amtsantritt von Moderator und Schlagerstar Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger handelt es sich dabei nicht mehr ausschließlich um Schauspielerinnen und Schauspieler, sondern zunehmend auch um andere Persönlichkeiten, die im Licht der Öffentlichkeit stehen. In der Weihnachtsfolge "Das Traumschiff: Utah" (Dienstag, 26. Dezember, 20.15 Uhr, ZDF) etwa ist ein bekanntes TV-Gesicht in der Rolle eines gestrengen Ordnungshüters zu sehen.

Amira und Oliver Pocher in der "Traumschiff"-Neujahrs-Folge

"Wer weiß denn sowas?"-Moderator Kai Pflaume mimt in der insgesamt 99. Ausgabe des ZDF-Quotenhits den Sheriff Steve McCrown. Dieser bringt ausgerechnet Kapitän Parger und Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth) in eine missliche Lage: Gemeinsam mit Martins altem Freund Stefan Fieringer (Wolfgang Fierek) befinden sich die beiden auf einer Motorradtour durchs Monument Valley, als sie zunächst fast von einem schwarzen Pick-up von der Straße gedrängt werden und dann auch noch von der Polizei angehalten werden: "Hi guys, drivers license, documents, please", fordert der Sheriff.