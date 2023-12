"Die Rosenheim-Cops: Ein eiskalter Mord": Kritik zur Sonderfolge der Krimi-Reihe

Zum Jahresende ermitteln die "Rosenheimcops" Anton Stadler (Dieter Fischer) und Sven Hansen (Igor Jeftić) in einer Sonderfolge. Kult-Cop Michi Mohr (Max Müller) hat eine romantische Mission, bei der Frau Stockl behilflich zur Seite steht. Ach ja, zwei Leichen gibt es auch noch.

"Die Rosenheim-Cops: Ein eiskalter Mord" Heimatkrimi • 27.12.2023 • 20:15 Uhr

Wer hat den Sponsor des Rosenheimer Curlingturniers erschlagen? "Es gabat a Leich", heißt es diesmal zur besten Sendezeit vonseiten der ebenso neugierigen wie kompetenten Frau Stockl (Marisa Burger). Sie ist, wer wüsste das nicht, die gute Seele im oberbayerischen Kommissariat der "Rosenheim-Cops". Und Frau Stockl darf im Winterspecial des ewigen ZDF-Dauerbrenners gleich zweimal ihren kultigen Satz sagen. Denn für die "kriminalistischen Schwergewichte" Anton Stadler (Dieter Fischer) und Sven Hansen (Igor Jeftić) gibt es gleich zwei Tötungsdelikte aufzuklären.

Zunächst geht es in der 90-minütigen Sonderfolge um einen "eiskalten Mord" – so der Titel – auf der Curlingbahn. Dass Thomas Hellwig, der großzügige Sponsor des Rosenheimer Curlingturniers, erschlagen aufgefunden wird, versetzt die Voralpenstadt in Aufruhr.

Die mordsmäßigen Motive Während Hansen und Stadler die Ermittlungen aufnehmen, zeigt die neue Rechtsmedizinerin Dr. Elena Dimos, verkörpert von Neuzugang Anastasia Papadopoulou, was sie auf dem Kasten hat. Wer hat das Opfer auf so grausame Art und Weise getötet? Als Besitzer eines lukrativen Gestüts hinterlässt Hellwig seiner zweiten Frau und seinem Sohn ein beachtliches Erbe – reicht das etwa als Triebfeder, um das eigene Familienoberhaupt zu töten? Man ahnt es: Die Angehörigen sind beileibe nicht die einzigen Verdächtigen mit mordsmäßigem Motiv ...

Auch Kult-Cop Michi Mohr (Max Müller) hilft wieder, wo er kann, und bleibt natürlich auch in diesem Fall der Sympathieträger unter den TV-Beamten: Im zünftigen Lokalkolorit gibt er hilfreiche Hinweise und Anekdoten zum Besten, die zur Lösung eines jeden Falles beitragen – schließlich stehen die "Rosenheim-Cops" für eine Aufklärungsquote von 100 Prozent, zu der auch der Passauer Aushilfskollege, Kriminalkommissar Kilian Kaya (Baran Hêvî), und der Chef des Kommissariats Gert Achtziger (Alexander Duda) einen wesentlichen Teil beitragen. Alles wie gehabt höchst charmant und zuweilen etwas schrullig, so wie es die vielen Fans der sonst am Vorabend ermittelnden Kriminaler lieben. Kleine Spannungshänger, die auch diesmal nicht ausbleiben, sind bei dem Krimi-light mit dem "Dahoam"-Faktor gerne verziehen.

Michi Mohr in romantischer Mission Eine gehörige Portion Romantik darf so kurz nach den Weihnachtsfeiertagen natürlich nicht fehlen: Publikumsliebling Michi scheint in der Sonderfolge sein Herz an eine ebenso sympathische wie attraktive Kollegin verschenkt zu haben. Ob er den Mut aufbringt, sie um ein Date zu bitten? Die "Stocki" ist – wie immer – zur Stelle, um ihn zu unterstützen. Denn was wäre ein kleiner Flirt ohne die geborene Lebensberaterin?

Schließlich gilt die Sekretärin als Expertin in Liebesdingen. Sie ist es auch, die herausfindet, dass es das Opfer zu Lebzeiten – wie sagt man so schön – ganz schön hat krachen lassen. Mit der Treue nahm es Hellwig jedenfalls nicht so genau ... Doch welche der vermeintlichen Geliebten kommt als Täterin in Frage? Die Mitarbeiterin oder doch die Schauspielerin? Und wer hat – genau, ein zweiter Mord! – Letztere beim Joggen erschossen? – Gut, dass Stadler, Hansen und Co. diesmal etwas mehr Zeit haben.

Die Serie "Die Rosenheim Cops" wurde erstmals im Januar 2002 ausgestrahlt. Die neue Staffel mit 23 neuen Folgen wird seit dem 10. Oktober auf dem gewohnten Sendeplatz dienstags, um 19.25 Uhr, gezeigt.

