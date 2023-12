"Wolfsland – Das schwarze Herz": Kritik zum neuen Fall mit Götz Schubert und Yvonne Catterfeld

Einen anderen Verdacht hegt indes Dr. Grimm (Stephan Grossmann), der im 13. Film der ARD-Reihe nach seiner Suspendierung auf den Chefsessel zurückgekehrt ist. "Wir haben es hier wahrscheinlich mit einer Mafia zu tun", raunt er Butsch und Viola zu, als diese ihm von dem ungewöhnlichen Fall berichten. Grimm ist sich sicher: Das "Dreckige Dutzend", das bereits im Vorgängerkrimi sein Unwesen in Görlitz trieb, ist schuld am Tod des nackten Mannes.

An die Schuld des Letzteren glaubt vor allem Butsch. Er geriet bereits in der Vergangenheit mit Frauenburg aneinander – allerdings aus privaten, nicht aus beruflichen Gründen. "Ich sehe rot, wenn ich den Drecksack sehe", erklärt der Kommissar der Staatsanwältin Anne Konzak (Christina Große). Bereits im zwölften "Wolfsland"-Krimi (Dezember 2022) bahnte sich eine Romanze zwischen Butsch und Anne an; nun scheint der Ermittler der geheimnisvollen Juristin gänzlich verfallen zu sein. Auch in Violas Privatleben stehen die Zeichen im ersten von zwei neuen Filmen auf Liebe – zumindest nachts, wenn sie davon träumt, sich ein Bett mit Kriminaltechniker Böhme (Jan Dose) zu teilen.