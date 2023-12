"NFL Live": Alle Infos zur Live-Übertragung an Heiligabend bei RTL

Lust auf US-Spitzensport in der besinnlichen Zeit? Dann ist RTL an Heiligabend der richtige Sender. Zwei Partien aus Houston und Miami werden ab 19.00 Uhr live übertragen. Hier gibt es die weiteren Infos.

Für viele amerikanische Familien gehört die NFL zum Feiertag Thanksgiving wie der Truthahn. Dass dieses Jahr jedoch auch an Heiligabend geworfen, gerannt und getacklt wird, ist dem Umstand geschuldet, dass der 24. Dezember auf einen Sonntag fällt. Und Sonntag wird gespielt – in der NFL und auch bei RTL, wo man offenbar auch zum Fest der Liebe nicht zugunsten eines Familienfilms auf den quotenstarken US-Sport verzichten will. Eine durchaus gewagte Programmierung des Kölner Senders, die jedoch für eingefleischte Football-Fans durchaus ihren Reiz haben dürfte.