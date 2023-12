"Ein Junge namens Weihnacht": Kritik zum Familien-Fantasy-Film

Der zauberhafte Weihnachtsfilm lädt die ganze Familie zu einem gemeinsamen TV-Abend ein. Wie hat der Weihnachtsmann eigentlich gefangen, der Weihnachtsmann zu sein? Nikolas ist ein Junge, der in den Norden aufbricht und fantastisches erlebt. Später wird er als Weihnachtsmann bekannt.

Weihnachtsfilme im Kino – während der Pandemie war das leider so gut wie unmöglich. Ein umso größerer Lichtblick war daher der Film "Ein Junge namens Weihnacht", der im November 2021 in den deutschen Kinos lief. Dabei verfilmte Regisseur Gil Kenan den gleichnamigen Roman von Matt Haig (2015). Mit der Geschichte über einen Jungen, der zum Weihnachtsmann wurde, zeigt VOX nun eine Free-TV-Premiere.

Es ist Heiligabend, und drei Geschwister müssen den Abend ohne ihren Vater verbringen, da dieser arbeiten muss. Um die Kinder abzulenken, erzählt Tante Ruth ("Harry Potter"-Star Maggie Smith) die Geschichte des elfjährigen Nikolas (Henry Lawfull). Er lebte mit seinem Vater Noel (Michiel Huisman) in Finnland – in armen Verhältnissen und ohne Mutter, so wie die drei Geschwister.