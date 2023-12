"Are You The One?": Sophia Thomalla macht Millionen-Angebot

Während Gerrit und Tais noch eine Nacht im „Boom-Boom-Room“ verbringen dürfen, feiern die anderen – wie hätte es anders sein sollen – eine fette Party. Allerdings ohne Pia und Melanie, denn die müssen noch am selben Abend aus der Villa ausziehen. Auf der Party wird ordentlich geflirtet. Ryan und Jana kommen sich immer näher, zum Leidwesen von Sidar. Der hatte seiner „Zuckermaus“ nämlich schon seine Gefühle gestanden. Für Jana definitiv der falsche Zeitpunkt. Sie will ihren Fokus nicht nur auf ihn legen, sondern auch andere Männer kennenlernen. Ryan zum Beispiel. „Alles gut, solange du nicht mit einem anderen Mann im Bett schläfst“, betont Sidar nach einem Vier-Augen-Gespräch.

Jana und Ryan landen im Bett

Ups, das hat Jana wohl direkt wieder vergessen. Den noch am selben Abend landet sie prompt mit Ryan im Bett – außer Kuscheln läuft aber nichts. Sidar findet es dennoch „respektlos“. Vor Jana legt er seine Wut darüber aber nicht offen. In der Matching-Night lässt es sich Moderatorin Sophia Thomalla nicht nehmen, den Finger in die Wunde zu legen: „Jana, du hast gesagt, du bist nicht mit Sidar verheiratet.“ „Ja“, gibt Jana ohne Weiteres zu. Für Sidar ein Schlag ins Gesicht, wie er den anderen im Nachhinein offenbart: „Sie hat einfach vor der Thomalla mit mir abgeschossen.“ Er setzt Jana ein Ultimatum, bis zum nächsten Morgen muss sie sich für einen Mann entscheiden. Für die 25-Jährige ein Albtraum. Mit vier erspielten Lichtern stagniert die „AYTO“-Gruppe aktuell. Die Stimmung sinkt in den Keller.