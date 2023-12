Charlie Hunnam packt aus: Darum hätte er fast Anakin Skywalker gespielt

Noch dieses Jahr soll Zack Snyders "Rebel Moon" auf Netfllix erscheinen, mit Charlie Hunnam in der Hauptrolle. Wie er nun in einem Interview verriet, hätte er fast im größten Weltraum-Franchise mitgespielt: im Cast der "Star Wars"-Prequels. Aber warum kam es nicht dazu?

Die Macht wollte wohl nicht mit Charlie Hunnam sein: Spätestens seit der Serie "Sons of Anarchy" ist er ein gefragter Schauspieler und noch dieses Jahr im Weltraumfilm "Rebel Moon – Teil 1: Kind des Feuers" zu sehen. Dabei wurde Hunnam eigentlich für eine andere Weltraum-Reihe in Betracht gezogen. Wie der "The Gentlemen"-Darsteller nun verriet, hätte er in den "Star Wars"-Prequels fast die ikonische Figur des Anakin Skywalker gespielt.

"Das hatte ich auch vergessen, aber ja, das habe ich", erinnerte er sich im Interview mit "Entertainment Weekly" zurück, "ich kam an den Punkt, an dem ich George Lucas traf, wissen Sie? Ich glaube nicht, dass er sich mit vielen Schauspielern trifft. Ich glaube, es waren vielleicht zwei bis drei Schauspieler, die infrage kamen." So genau könne er sich daran nicht mehr erinnern.

Bei seinem Treffen mit George Lucas sei Hunnam "nervös und ein bisschen unbeholfen" gewesen. "Und ich weiß noch, dass ich rausging und dachte: 'Nun, ich werde diese Rolle definitiv nicht bekommen.' Und ich hatte recht", scherzte er. "Manchmal kommt es auf die Stimmung an."

Noch mehr "Star Wars" mit Hayden Christensen? Medienberichten zufolge sollen unter anderem auch Paul Walker und Leonardo Di Caprio für die Rolle des Anakin Skywalker zur Auswahl gestanden haben. Zum Schluss ging die Rolle jedoch an Hayden Christensen. Zuletzt spielte er Anakin in den Serien "Obi-Wan" und "Ahsoka". Wenn es nach Christensen ginge, würde er noch in weiteren "Star Wars"-Projekten mitspielen.

"Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, und wenn sich eine solche Gelegenheit ergibt, werde ich mit einem breiten Lächeln im Gesicht dabei sein. Und wenn nicht, sei er "sehr dankbar dafür, dass ich zurückkommen und die Arbeit machen durfte, die ich sowohl in 'Obi-Wan' als auch in 'Ahsoka' geleistet habe", erklärte er gegenüber "Entertainment Weekly".